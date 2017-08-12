Краснополье принимало чемпионат Сумщины по жиму лежа

Всего участвовало 103 спортсмена из Сум, Краснополья, Глухова, Ахтырки, Котельвы (Полтавская обл.) и Коропа (Черниговская обл.).
Девушки 1 возрастная группа
в/к 52 кг
1 место – Мурашко Анастасия (Котельва) – 30 кг
в/к 57 кг
1 место – Лошкарева Анна (Сумы) – 50 кг
в/к 63 кг
1 место – Зайко Юлия (Сумы)- 45 кг
2 место – Худолей Анастасия (Сумы) – 40 кг
Девушки 2 возрастная группа
в/к 52 кг
1 место – Коваленко Ксения (Глухов) – 37,5 кг
в/к 63 кг
1 место – Коваленко Ольга (Сумы) – 55 кг
Юниорки:
в/к 47 кг
1 место – Герман Ольга (Сумы) – 57,5 кг
2 место – Иванова Анжелика – 47,5 кг
в/к 57 кг
1 место – Рыкун Анна (Сумы) – 87,5 кг
2 место – Гончарова Екатерина (Сумы) – 62,5 кг
в/к 63 кг
1 место – Спирина Анна (Сумы) – 50 кг
Женщины:
в/к 52 кг
1 место – Зубакина Яна (Сумы) – 42,5 кг
в/к 57 кг
1 место – Комиссар Ирина (Сумы) – 47,5 кг
в/к 63 кг
1 место – Негреба Ирина (Котельва) – 65 кг
2 место – Скляр Анна (Сумы) – 57,5 кг
в/к 72 кг
1 место – Могильникова Ольга (Сумы) – 60 кг
в/к 84 кг
1 место – Кудинова Лилия (Сумы)- 60 кг
Юноши 1 возрастная группа
в/к 46 кг
1 место – Бакляк Артем (Сумы) – 35 кг
в/к 46 кг
1 место – Колтаков Владимир (Глухов) – 30 кг
в/к 53 кг
1 место – Денщиков Роман (Сумы) – 65 кг
2 место – Шутько Андрей (Короп) – 62,5 кг
3 место – Лисненко Денис (Сумы) – 47,5 кг
в/к 59 кг
1 место – Шайденко Павел (Сумы) – 80 кг
2 место – Мазный Павел (Короп) – 65 кг
3 место – Дорофеев Эдуард (Сумы) – 65 кг
в/к 66 кг
1 место – Тептюк Евгений (Короп) – 80 кг
2 место – Миненко Артем (Сумы) – 77,5 кг
3 место – Пивоваров Антон (Сумы) – 72,5 кг
в/к 74 кг
1 место – Смоловик Виталий (Короп) – 72,5 кг
2 место – Левчик Алексей (Короп) – 67,5 кг
в/к 83 кг
1 место – Самыкин Вадим (Сумы) – 85 кг
Юноши 2 возрастная группа
в/к 59 кг
1 место – Коноваленко Вячеслав (Сумы) – 107,5 кг
2 место – Билоголовый Александр (Сумы) – 90 кг
в/к 66 кг
1 место – Дмитренко Богдан (Сумы) – 105 кг
2 место – Курочка Андрей (Сумы) – 92,5 кг
3 место – Слабко Антон (Сумы) – 87,5 кг
в/к 74 кг
1 место – Зеленский Вячеслав (Сумы) – 120 кг
2 место – Лелюх Александр (Сумы) – 117,5 кг
3 место – Савченко Николай (Краснополье) – 115 кг
в/к 83 кг
1 место – Буланов Алексей (Сумы) – 122,5 кг
2 место – Авраменко Андрей (Сумы) – 120 кг
3 место – Коржов Денис (Сумы) – 115 кг
в/к 93 кг
1 место – Ревенко Артем (Сумы) – 110 кг
2 место – Пасько Александр (Сумы) – 107,5 кг
в/к 120 кг
1 место – Климчук Ярослав (Котельва) – 105 кг
Юниоры
в/к 66 кг
1 место – Воронцов Алексей (Сумы) – 150 кг
2 место – Васин Артур (Сумы) – 120 кг
в/к 74 кг
1 место – Карась Виталий (Ахтырка) – 130 кг
2 место – Жила Артур (Сумы) – 110 кг
3 место – Вальков Олег (Глухов) – 102,5 кг
в/к 83 кг
1 место – Бережный Станислав (Сумы) – 145 кг
2 место – Гагин Дмитрий (Сумы) – 125 кг
3 место – Фоменко Андрей (Сумы) – 122,5 кг
в/к 93 кг
1 место – Шевченко Вадим (Сумы) – 162,5 кг
2 место – Никоненко Андрей (Сумы) – 140 кг
в/к 105 кг
1 место – Горбач Максим (Краснополье) – 167,5 кг
2 место – Говтва Сергей (Сумы) – 140 кг
Мужчины:
в/к 66 кг
1 место – Швыдко Денис (Сумы) – 175,5 кг
2 место – Жолобко Андрей (Сумы) – 100 кг
в/к 74 кг
1 место – Анцибор Сергей (Сумы) – 162,5 кг
2 место – Калиш Сергей (Сумы) – 132,5 кг
3 место – Кириченко Вячеслав (Глухов) – 127,5 кг
в/к 83 кг
1 место – Великодный Иван (Сумы) – 185 кг
2 место – Школенко Александр (Сумы) – 180,5 кг
3 место – Бакляк Владимир (Сумы) – 162,5 кг
в/к 93 кг
1 место – Залетов Артур (Глухов) – 205 кг
2 место – Красников Виталий (Сумы) – 172,5 кг
3 место – Власенко Артур (Сумы) – 170 кг
в/к 105 кг
1 место – Дудченко Александр (Сумы) – 197,5 кг
2 место – Бондарь Александр (Сумы) – 195 кг
3 место – Гончаренко Максим (Ахтырка) – 190 кг
в/к 120 кг
1 место – Кириченко Андрей (Глухов) – 200 кг
2 место – Хоруженко Дмитрий (Котельва) – 185 кг
3 место – Белов Сергей (Сумы) – 150 кг
Ветераны М1:
в/к 93 кг – 1 место – Калашник Виктор (Сумы) – 125 кг
в/к 105 кг – 1 место – Барташ Сергей (Сумы) – 162,5 кг
в/к 120 кг – 1 место – Климчук Евгений (Котельва) – 200 кг
Ветераны М3:
в/к 83 кг – 1 место – Манько Николай (Сумы) – 95 кг
Обновились рекорды области:
среди юниорок в/к 57 кг – 1 место – Рыкун Анна (Сумы) – 87,5 кг
среди мужчин в/к 66 кг – 1 место – Швыдко Денис (Сумы) – 175,5 кг
в/к 93 кг – 1 место – Залетов Артур (Глухов) – 205 кг
в/к 83 кг – 1 место – Великодный Иван (Сумы) – 185 кг.
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