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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55116

Краснополье принимало чемпионат Сумщины по жиму лежа

9 декабря в Краснополье прошел открытый чемпионат области по жиму лежа.

Всего участвовало 103 спортсмена из Сум, Краснополья, Глухова, Ахтырки, Котельвы (Полтавская обл.) и Коропа (Черниговская обл.).

Девушки 1 возрастная группа

в/к 52 кг

1 место – Мурашко Анастасия (Котельва) – 30 кг

в/к 57 кг

1 место – Лошкарева Анна (Сумы) – 50 кг

в/к 63 кг

1 место – Зайко Юлия (Сумы)- 45 кг

2 место – Худолей Анастасия (Сумы) – 40 кг

Девушки 2 возрастная группа

в/к 52 кг

1 место – Коваленко Ксения (Глухов) – 37,5 кг

в/к 63 кг

1 место – Коваленко Ольга  (Сумы) – 55 кг

Юниорки:

в/к 47 кг

1 место – Герман Ольга  (Сумы) – 57,5 кг

2 место – Иванова Анжелика – 47,5 кг

в/к 57 кг

1 место – Рыкун Анна  (Сумы) – 87,5 кг

2 место – Гончарова Екатерина  (Сумы) – 62,5 кг

в/к 63 кг

1 место – Спирина Анна  (Сумы) – 50 кг

Женщины:

в/к 52 кг

1 место – Зубакина Яна  (Сумы) – 42,5 кг

в/к 57 кг

1 место – Комиссар Ирина  (Сумы) – 47,5 кг

в/к 63 кг

1 место – Негреба Ирина (Котельва) – 65 кг

2 место – Скляр Анна  (Сумы) – 57,5 кг

в/к 72 кг

1 место – Могильникова Ольга  (Сумы) – 60 кг

в/к 84 кг

1 место – Кудинова Лилия  (Сумы)- 60 кг

Юноши 1 возрастная группа

в/к 46 кг

1 место – Бакляк Артем  (Сумы) – 35 кг

в/к 46 кг

1 место – Колтаков Владимир (Глухов) – 30 кг

в/к 53 кг

1 место – Денщиков Роман  (Сумы) – 65 кг

2 место – Шутько Андрей (Короп) – 62,5 кг

3 место – Лисненко Денис  (Сумы) – 47,5 кг

в/к 59 кг

1 место – Шайденко Павел  (Сумы) – 80 кг

2 место – Мазный Павел (Короп) – 65 кг

3 место – Дорофеев Эдуард  (Сумы) – 65 кг

в/к 66 кг

1 место – Тептюк Евгений (Короп) – 80 кг

2 место – Миненко Артем  (Сумы) – 77,5 кг

3 место – Пивоваров Антон (Сумы) – 72,5 кг

в/к 74 кг

1 место – Смоловик Виталий (Короп) – 72,5 кг

2 место – Левчик Алексей (Короп) – 67,5 кг

в/к 83 кг

1 место – Самыкин Вадим  (Сумы) – 85 кг

Юноши 2 возрастная группа

в/к 59 кг

1 место – Коноваленко Вячеслав (Сумы) – 107,5 кг

2 место – Билоголовый Александр (Сумы) – 90 кг

в/к 66 кг

1 место – Дмитренко Богдан (Сумы) – 105 кг

2 место – Курочка Андрей (Сумы) – 92,5 кг

3 место – Слабко Антон (Сумы) – 87,5 кг

в/к 74 кг

1 место – Зеленский Вячеслав (Сумы) – 120 кг

2 место – Лелюх Александр (Сумы) – 117,5 кг

3 место – Савченко Николай (Краснополье) – 115 кг

в/к 83 кг

1 место – Буланов Алексей (Сумы) – 122,5 кг

2 место – Авраменко Андрей (Сумы) – 120 кг

3 место – Коржов Денис (Сумы) – 115 кг

в/к 93 кг

1 место – Ревенко Артем (Сумы) – 110 кг

2 место – Пасько Александр (Сумы) – 107,5 кг

в/к 120 кг

1 место – Климчук Ярослав (Котельва) – 105 кг

Юниоры

в/к 66 кг

1 место – Воронцов Алексей (Сумы) – 150 кг

2 место – Васин Артур (Сумы) – 120 кг

в/к 74 кг

1 место – Карась Виталий (Ахтырка) – 130 кг

2 место – Жила Артур (Сумы) – 110 кг

3 место – Вальков Олег (Глухов) – 102,5 кг

в/к 83 кг

1 место – Бережный Станислав (Сумы) – 145 кг

2 место – Гагин Дмитрий (Сумы) – 125 кг

3 место – Фоменко Андрей (Сумы) – 122,5 кг

в/к 93 кг

1 место – Шевченко Вадим (Сумы) – 162,5 кг

2 место – Никоненко Андрей (Сумы) – 140 кг

в/к 105 кг

1 место – Горбач Максим (Краснополье) – 167,5 кг

2 место – Говтва Сергей (Сумы) – 140 кг

Мужчины:

в/к 66 кг

1 место – Швыдко Денис (Сумы) – 175,5 кг

2 место – Жолобко Андрей (Сумы) – 100 кг

в/к 74 кг

1 место – Анцибор Сергей (Сумы) – 162,5 кг

2 место – Калиш Сергей (Сумы) – 132,5 кг

3 место – Кириченко Вячеслав (Глухов) – 127,5 кг

в/к 83 кг

1 место – Великодный Иван (Сумы) – 185 кг

2 место – Школенко Александр  (Сумы) – 180,5 кг

3 место – Бакляк Владимир (Сумы) – 162,5 кг

в/к 93 кг

1 место – Залетов Артур (Глухов) – 205 кг

2 место – Красников Виталий (Сумы) – 172,5 кг

3 место – Власенко Артур (Сумы) – 170 кг

в/к 105 кг

1 место – Дудченко Александр (Сумы) – 197,5 кг

2 место – Бондарь Александр (Сумы) – 195 кг

3 место – Гончаренко Максим (Ахтырка) – 190 кг

в/к 120 кг

1 место – Кириченко Андрей (Глухов) – 200 кг

2 место – Хоруженко Дмитрий (Котельва) – 185 кг

3 место – Белов Сергей (Сумы) – 150 кг

Ветераны М1:

в/к 93 кг – 1 место – Калашник Виктор (Сумы) – 125 кг

в/к 105 кг – 1 место – Барташ Сергей (Сумы) – 162,5 кг

в/к 120 кг – 1 место – Климчук Евгений (Котельва) – 200 кг

Ветераны М3:

в/к 83 кг – 1 место – Манько Николай (Сумы) – 95 кг

Обновились рекорды области:

среди юниорок в/к 57 кг – 1 место – Рыкун Анна (Сумы) – 87,5 кг

среди мужчин в/к 66 кг – 1 место – Швыдко Денис (Сумы) – 175,5 кг

в/к 93 кг – 1 место – Залетов Артур (Глухов) – 205 кг

в/к 83 кг – 1 место – Великодный Иван (Сумы) – 185 кг.

Денис Швыдко превывсил норматив мастера спорта Украины международного класса.

Спорт Жим лежа
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