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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:20167

Сумская команда завоевала Зимний кубок «Лиги смеха» (видео)

По результатам голосования тренеров и батла Зимний кубок «Лиги смеха» завоевала команда «Николь Кидман» Сумского государственного университета.

Всего за трофей боролись 11 команд, в том числе «Луганская сборная», «Трио разные», «Любимый город», «Замок Любарта», «Вот эти парни», «Лукас», «Крупа», «Минипанки», «Винницкие», «Где ришелье».

Команды выступали без тренеров. Тренеры оценивали выступления, но не могли голосовать за свою команду во время определения чемпиона.

«Николь Кидман» (СумГУ) и «Крупа» (Днепр) получили по 2 голоса, а уже в «скользкой комнате» смешнее оказались сумчане, поэтому единогласно одержали победу.

Досуг КВН Лига смеха
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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