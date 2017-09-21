Сумская команда завоевала Зимний кубок «Лиги смеха» (видео) По результатам голосования тренеров и батла Зимний кубок «Лиги смеха» завоевала команда «Николь Кидман» Сумского государственного университета.

Всего за трофей боролись 11 команд, в том числе «Луганская сборная», «Трио разные», «Любимый город», «Замок Любарта», «Вот эти парни», «Лукас», «Крупа», «Минипанки», «Винницкие», «Где ришелье».

Команды выступали без тренеров. Тренеры оценивали выступления, но не могли голосовать за свою команду во время определения чемпиона.

«Николь Кидман» (СумГУ) и «Крупа» (Днепр) получили по 2 голоса, а уже в «скользкой комнате» смешнее оказались сумчане, поэтому единогласно одержали победу.