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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39111

На Курской копы задержали наркомана с амфетамином

Патрульные задержали гражданина со шприцем наполненным жидкостью, похожим на наркотическое.

Патрулируя проспект Курский, инспекторы обнаружили гражданина, который резко изменил направление движения, заметив полицейских. Во время общения с патрульными гражданин нервничал и путался в показаниях относительно своего поведения.

Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у 30-летнего сумчанина шприц с жидкостью голубого цвета, похожей на наркотическую.

По словам самого мужчины, в шприце находился наркотическое средство - амфетамин.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла указанный шприц. Ведется следствие.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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