На Курской копы задержали наркомана с амфетамином Патрульные задержали гражданина со шприцем наполненным жидкостью, похожим на наркотическое.

Патрулируя проспект Курский, инспекторы обнаружили гражданина, который резко изменил направление движения, заметив полицейских. Во время общения с патрульными гражданин нервничал и путался в показаниях относительно своего поведения.

Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у 30-летнего сумчанина шприц с жидкостью голубого цвета, похожей на наркотическую.

По словам самого мужчины, в шприце находился наркотическое средство - амфетамин.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла указанный шприц. Ведется следствие.