На Курской копы задержали наркомана с амфетамином

Патрулируя проспект Курский, инспекторы обнаружили гражданина, который резко изменил направление движения, заметив полицейских. Во время общения с патрульными гражданин нервничал и путался в показаниях относительно своего поведения.
Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у 30-летнего сумчанина шприц с жидкостью голубого цвета, похожей на наркотическую.
По словам самого мужчины, в шприце находился наркотическое средство - амфетамин.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла указанный шприц. Ведется следствие.
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