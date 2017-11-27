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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2049

Пьяный сумчанин без прав на чужом авто проехал на красный и поплатился

4 административных материала: последствия нетрезвой поездки в Сумах.

Патрулируя улицу Леваневского, экипаж патрульных остановил автомобиль Opel Ascona, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора.

Во время проверки документов полицейские заметили, что 34-летний водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения. В то же время, мужчина не имел всех необходимых для водителя документов.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 2,75 промилле алкоголя, что почти в 14 раз превышает допустимую норму.

В авто также находился владелец легковушки, который передал право управления нетрезвому водителю.

Всего полицейские составили 4 админматериала: по ст. 130 (управление в состоянии опьянения), ст. 126 (управление транспортным средством без необходимых документов) и ч.2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП - на водителя и по ст. 130 (передача права управления лицу, которое находится в состоянии опьянения) КоАП - на владельца авто.

Право Без прав Нарушение ПДД Пьяный за рулем
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