Копы поймали воров, залезших ночью в дом Патрульные обнаружили граждан, которые могут быть причастны к преступлению

Ночью, патрулируя город, инспекторы получили сообщение о проникновении в дом на улице Ермака. Заявитель рассказал, что во сне услышал шум в комнате, а когда открыл глаза, то обнаружил неизвестного, который светил в комнате фонариком. Заметив, что владелец дома проснулся, преступник бросился наутек. Когда мужчина подбежал к окну, увидел уже двух граждан, которые бежали в направлении улицы Вячеслава Чорновола. Приметы беглецов он также сообщил полицейским.

Двигаясь по улице Вячеслава Чорновола, неподалеку от улицы Ермака, стражи порядка заметили двух мужчин, которые соответствовали приметам. 25- и 31-летние граждане сообщили, что просто прогуливаются по городу, при этом сильно нервничали. Еще больше поведение остановленных прохожих изменилась, когда на место прибыл заявитель. Он попросил мужчин показать протектор обуви, и во время его проверки обнаружил сходство оставленного в доме с обувью одного из граждан.

После этого мужчины начали путаться в показаниях.

Как выяснилось, воры вытащили из помещения на территории домовладения разные вещи, после чего решили залезть в дом, где и разбудили его владельца.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.