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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13103

Городские власти дали очередную отписку на онлайн-петицию по поводу разбитой застройщиком дороги

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Дорога между ул. Прокофьева и Пришибской площадью»

«Уважаемые жители города Сумы, давайте поддержим эту петицию, ибо невозможно передвигаться ни пешком, ни автотранспортом от ул. Прокофьева до Пришибской площади. Господин Федорченко построил пять многоэтажных домов, разбил-разломал дорогу, а как теперь добраться по грязи? Скоро зима и будет сложно проехать скорой, пожарной машине, особенно вблизи дома 35 по ул. Прокофьева», - писал автор петиции Голобородов Артем Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«При формировании перечня объектов, расходы на которые в 2018 году будут проводиться за счет средств бюджета развития исполнительным комитетом Сумского городского совета будут представлены предложения на рассмотрение депутатскому корпусу Сумского городского совета о выделении средств на выполнение комплекса работ по реконструкции дороги по ул. Пришибская в городе Сумы.

Проведение работ по реконструкции дороги по ул. Пришибская в городе Сумы будет осуществлено при утверждении депутатским корпусом Сумского городского совета объема финансирования необходимого для выполнения данных работ».

В ответе на петицию говорится об ул. Пришибской, хотя такой улицы в Сумах нет, есть Пришибская площадь и проулок Пришибской. А сумчанин, вероятно имел в виду ул. крыничную

Общество Петиция
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