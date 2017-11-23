Городские власти не могут решить проблему с газовым монополистом (видео)

Заседание происходило в закрытом режиме. По его завершению председатель правления ПАО «Сумыгаз» Константин Тацкий сообщил, что есть варианты по выходу из кризиса, говорится в сюжете UA:СУМИ. По его словам, сейчас в Сумах 134 дома, которые они должны обустроить общими приборами учета.
Сумской городской голова Александр Лысенко отметил: «Мы готовы на возмещение процентов, если вы берете кредит на установку счетчика. Это 100% погашение процентов. Мы готовы разработать эту программу. Что касается социальных слоев населения, наша соцзащита сейчас занимается. Те люди, у которых ограничена финансовая возможность - это не защищенные слои населения: это участники АТО, инвалиды, многодетные семьи. Мы готовы рассмотреть для того, чтобы им социально помочь за счет бюджета городского совета. Но все средства в бюджете мы не найдем».
Тем временем вечером 12 декабря в Сумах снова проходила акция протеста жителей дома на Зеленко, 10. Они уже 5 дней без газа. Улица Прокофьева была перекрыта в районе магазина «Амбар». К акции присоединились жители домов Харьковская, 38 и СКД, 3/1. Они требуют установления коммерческого средства учета газа согласно законодательству.
Напомним, выходили люди и в прошлую пятницу - потому что им отключили газ.
Эксперт по энергетике ОО «Реанимационный Пакет Реформ» Андрей Герус сообщил: «Люди не хотят общедомовых счетчиков в принципе. Не то, что за свои деньги, речь об этом даже не идет, они даже не хотят такие общедомовые за деньги облгазов. Люди имеют право на индивидуальные счетчики по закону. Требований о домовых счетчиках ни в каком законе нет. Есть решение Донецкого апелляционного хозяйственного суда, что домовые счетчики это незаконно. Люди имеют право на индивидуальный учет газа».
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