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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2594

Городские власти не могут решить проблему с газовым монополистом (видео)

В ПАО «Сумыгаз» обсуждали сложившуюся ситуацию в Сумах с установкой общедомовых и индивидуальных счетчиков на газ.

Заседание происходило в закрытом режиме. По его завершению председатель правления ПАО «Сумыгаз» Константин Тацкий сообщил, что есть варианты по выходу из кризиса, говорится в сюжете UA:СУМИ. По его словам, сейчас в Сумах 134 дома, которые они должны обустроить общими приборами учета.

Сумской городской голова Александр Лысенко отметил: «Мы готовы на возмещение процентов, если вы берете кредит на установку счетчика. Это 100% погашение процентов. Мы готовы разработать эту программу. Что касается социальных слоев населения, наша соцзащита сейчас занимается. Те люди, у которых ограничена финансовая возможность - это не защищенные слои населения: это участники АТО, инвалиды, многодетные семьи. Мы готовы рассмотреть для того, чтобы им социально помочь за счет бюджета городского совета. Но все средства в бюджете мы не найдем».

Тем временем вечером 12 декабря в Сумах снова проходила акция протеста жителей дома на Зеленко, 10. Они уже 5 дней без газа. Улица Прокофьева была перекрыта в районе магазина «Амбар». К акции присоединились жители домов Харьковская, 38 и СКД, 3/1. Они требуют установления коммерческого средства учета газа согласно законодательству.

Напомним, выходили люди и в прошлую пятницу - потому что им отключили газ.

Эксперт по энергетике ОО «Реанимационный Пакет Реформ» Андрей Герус сообщил: «Люди не хотят общедомовых счетчиков в принципе. Не то, что за свои деньги, речь об этом даже не идет, они даже не хотят такие общедомовые за деньги облгазов. Люди имеют право на индивидуальные счетчики по закону. Требований о домовых счетчиках ни в каком законе нет. Есть решение Донецкого апелляционного хозяйственного суда, что домовые счетчики это незаконно. Люди имеют право на индивидуальный учет газа».

Право Сумыгаз Установка счетчика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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