Сквер на перекрестке Лушпы – Харьковской могут завершить в следующем году

«Было бы хорошо обустроить сквер на перекрестке пр. Лушпы - ул. Харьковской с пешеходными дорожками, уличным освещением, скамейками, урнами для мусора. Если бы еще по примеру Тростянца установить солнечные панели и бесплатную подзарядку мобильных телефонов, то было бы вообще замечательно!», - писал автор петиции Моша Сергей Васильевич.
Ответ на электронную петицию от департамента инфраструктуры:
«Сообщаем, что в прошлом году по заказу департамента разработана проектно-сметная документация на указанный объект, а в текущем году осуществлен монтаж паркового освещения этого сквера.
С целью окончания ремонтных работ в следующем году, департаментом инфраструктуры города направлено в департамент финансов, экономики и инвестиций предложение о внесении на рассмотрение депутатского корпуса городского совета вопрос финансирования замощение пешеходных дорожек и установка скамеек и урн в 2018 году.
При обеспечении соответствующего финансирования, выполнение работ по обустройству сквера на перекрестке пр. Михаила Лушпы и ул. Харьковская, с учетом пожеланий, изложенных в Вашей петиции, будут включены в проект титульного списка на 2018 год».
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