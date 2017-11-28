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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21157

Сумчанам обещают обустроить места для выгула собак

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать площадку для собак в г.Сумы».

«Гуляя по городу Сумы, можно столкнуться с такой проблемой: где погулять с собакой? В нашем городе нету ни одной площадки, где можно побегать с собакой, потренировать её, например, командам «Вверх» или «Прыжок». По городу очень мало урн для отходов от собак, а если они есть, то их никто не чистит или они переполнены!

Я предлагаю оборудовать площадку, где все собачки смогут гулять. По территории расставить урны со специальными пакетиками или просто урны, в которые можно будет выкидывать отходы собак. Сделать пару тренажёров для собак: барьеры, лестницы и т.д.», - писал автор петиции Тысячный Кирилл Романович.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что в первом квартале 2018 года предложение относительно вышеуказанного будет проработано в соответствии с установленным порядком, а именно:

1. Определение мест расположения площадок для выгула животных.

2. Определение их сметной стоимости в зависимости от объемов работ.

Подготовка и направление указанной документации профильной депутатской комиссии Сумского горсовета для финансирования мероприятий по строительству этих объектов благоустройства».

Общество Выгул собак Петиция Собаки
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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