Управление Гоструда приглашает детей Сумщины к участию в конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей»

VII Всеукраинский конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» проводится по случаю Дня охраны труда в Украине в 2018 году. Этот праздник отмечается ежегодно 28 апреля во Всемирный день охраны труда.
Напомним, что первым этапом конкурса является отборочный региональный тур, который будет проходить в период до февраля 2018 года.
Конкурс будет проводиться в трех возрастных группах участников:
- первая группа - авторы работ в возрасте от 6 до 10 лет;
- вторая группа - авторы работ в возрасте от 11 до 14 лет;
- третья группа - авторы работ в возрасте от 15 до 18 лет.
К участию в конкурсе будут приниматься только работы, тема и оформление которых будет соответствовать условиям конкурса. Особое внимание участникам следует обратить на контактные данные, которые должны быть указаны на обратной стороне рисунка.
Конкурсные работы принимаются Управлением Гоструда в Сумской области до 15 февраля 2018 года включительно, по адресу: г.Сумы, ул. Горького, 28-Б, оф. 15, телефон для справок (0542) 22 15 47.
Финал VII Всеукраинской конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей 2018» и награждение победителей состоится в марте-апреле 2018 года.
Подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте редакции журнала «Охрана труда».
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