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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5276

Управление Гоструда приглашает детей Сумщины к участию в конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей»

Традиционно в конце года в Управлении Гоструда в Сумской области начат прием детских рисунков, посвященных тематике безопасности выполнения работ для участия во Всеукраинском конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей».

VII Всеукраинский конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» проводится по случаю Дня охраны труда в Украине в 2018 году. Этот праздник отмечается ежегодно 28 апреля во Всемирный день охраны труда.

Напомним, что первым этапом конкурса является отборочный региональный тур, который будет проходить в период до февраля 2018 года.

Конкурс будет проводиться в трех возрастных группах участников:

- первая группа - авторы работ в возрасте от 6 до 10 лет;

- вторая группа - авторы работ в возрасте от 11 до 14 лет;

- третья группа - авторы работ в возрасте от 15 до 18 лет.

К участию в конкурсе будут приниматься только работы, тема и оформление которых будет соответствовать условиям конкурса. Особое внимание участникам следует обратить на контактные данные, которые должны быть указаны на обратной стороне рисунка.

Конкурсные работы принимаются Управлением Гоструда в Сумской области до 15 февраля 2018 года включительно, по адресу: г.Сумы, ул. Горького, 28-Б, оф. 15, телефон для справок (0542) 22 15 47.

Финал VII Всеукраинской конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей 2018» и награждение победителей состоится в марте-апреле 2018 года.

Подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте редакции журнала «Охрана труда».

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Общество Конкурс рисунка Охрана труда Управление гоструда в Сумской области
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