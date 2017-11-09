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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3077

Плательщикам Сумщины возмещено почти 380 миллионов гривен НДС

В январе-ноябре 2017 года 107 юридических лиц и 14 физических лиц плательщиков области заявили бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость на счета в банке на сумму 375,5 млн гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года заявленная сумма НДС на счета плательщиков увеличилась на 62,4 млн грн или 20 % (2016 – 313,1 млн гривен).

В течение 11 месяцев 2017 года плательщикам области возмещено на расчетные счета 379,2 млн гривен (с учетом остатка невозмещенных сумм прошлых периодов), что на 116 млн грн больше возмещенной из бюджета суммы налога на добавленную стоимость за аналогичный период 2016 года.

Общество Возмещение НДС Налоги
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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