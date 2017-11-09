Плательщикам Сумщины возмещено почти 380 миллионов гривен НДС

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года заявленная сумма НДС на счета плательщиков увеличилась на 62,4 млн грн или 20 % (2016 – 313,1 млн гривен).
В течение 11 месяцев 2017 года плательщикам области возмещено на расчетные счета 379,2 млн гривен (с учетом остатка невозмещенных сумм прошлых периодов), что на 116 млн грн больше возмещенной из бюджета суммы налога на добавленную стоимость за аналогичный период 2016 года.
В течение января-ноября 2017 года в сводный бюджет поступило 9,5 млрд гривен....
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