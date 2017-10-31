Сумские пограничники поймали мехового контрабандиста

Сегодня в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники совместно с сотрудниками таможни пресекли ввоз с территории России изделий из натурального меха с нарушением законодательства Украины.
Осуществляя углубленный обзор одного из вагонов поезда сообщением «Москва - Кишинев», общая обзорная группа под полкой пассажирского купе обнаружила полушубок и две жилетки из натурального меха.
Пытался ввезти в Украину данные изделия из меха без соответствующего декларирования наш соотечественник - пассажир этого поезда.
Сейчас обнаруженный товар изъят в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.
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