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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06101

Сумские пограничники поймали мехового контрабандиста

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники обнаружили изделия из натурального меха.

Сегодня в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники совместно с сотрудниками таможни пресекли ввоз с территории России изделий из натурального меха с нарушением законодательства Украины.

Осуществляя углубленный обзор одного из вагонов поезда сообщением «Москва - Кишинев», общая обзорная группа под полкой пассажирского купе обнаружила полушубок и две жилетки из натурального меха.

Пытался ввезти в Украину данные изделия из меха без соответствующего декларирования наш соотечественник - пассажир этого поезда.

Сейчас обнаруженный товар изъят в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.

Право Граница контрабанда
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