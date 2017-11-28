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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10129

На границе серб предлагал пограничнику рубли

В пункте пропуска «Бачевск» гражданин Сербии пытался подкупить пограничников.

В пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Республики Сербия. Во время осуществления пограничного контроля мужчина с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 1000 российских рублей РФ, которые вложил в паспортный документ.

В действиях иностранца, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции.

Всего с начала 2017 года персонал Сумского отряда прекратил 110 попыток оказания неправомерного вознаграждения путешествующими. Охранников границы пытались подкупить и гривнами, и российскими рублями, и евро, и долларами США.

Право Взятка Пограничники
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