Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16250

Сумские экологи нашли нарушения в аграрной корпорации

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства структурными подразделениями ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация» (ОАО «ГПЗКУ»), расположенных на территории Сумской области.

Это - «Бурынский элеватор», «Сумской КХП», «Кролевецкий КХП». Основными нарушениями требований природоохранного законодательства, выявленных во время проверки являются: отсутствие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; не осуществление инструментально-лабораторных измерений параметров выбросов загрязняющих веществ стационарных источников, эффективности работы газоочистных установок, передвижных источников; нарушение правил технической эксплуатации установок очистки газа; неведение учета отходов по форме 1-ВТ «учет отходов и упаковочных материалов и тары»; показатель общего образования отходов на предприятии в 2015 и 2016 годах не рассчитан, что делает невозможным выяснение необходимости получения составления декларации об образовании отходов и составления растровых карт объектов образования отходов; также выявлено капельное загрязнения почвы отработанными маслами; размещение отходов в неустановленном месте.

К административной ответственности привлечено 11 лиц на общую сумму штрафов 2108 грн. Выдано предписание по устранению нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция
view counter

По тематике

Вчера 17:55

На Сумщине будут штрафовать за нелегальные елки

На Сумщине началась Всеукраинская природоохранная операция «Новогодняя елка»....

«Сумыхимпром» систематически загрязняет водоемы вокруг?
10.11.2017 17:50

«Сумыхимпром» систематически загрязняет водоемы вокруг?

В течение последних лет, начиная с осени 2014 года, в Госэкоинспекцию неоднократно поступали сообщения от граждан о неудовлетворительном состоянии озера...

25.10.2017 15:39

Госэкоинспекция обвиняет «Горводоканал» в недопуске для проверок

КП «Горводоканал» в третий раз не допустило инспекторов Госэкоинспекции в Сумской области к проверке - на этот раз плановой....

Экологи проверили, почему у Сумки такой неестественный цвет
24.10.2017 16:06

Экологи проверили, почему у Сумки такой неестественный цвет

Государственная экологическая инспекция в Сумской области в последнее время неоднократно получала жалобы обеспокоенных жителей г. Сумы на окраску воды в...

19.10.2017 22:14

Экоинспекция проверяет предприятие, где разлился аммиак

Государственной экологической инспекцией в Сумской области сегодня, 19 октября 2017 года, начата проверка ООО «Прогресс Трейд» по факту аварийной ситуации...

Новости

Програма новорічних заходів у Сумах
08.12.2017 12:55
Кто выиграет телевизор этой зимой?
30.11.2017 17:06
В Сумах судятся против реорганизации больниц
Сегодня 15:24
Плательщикам Сумщины возмещено почти 380 миллионов гривен НДС
Сегодня 14:30
Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий
Сегодня 14:21
Под Лебедином столкнулись «Пежо» и «девятка»
Сегодня 14:19
Управление Гоструда приглашает детей Сумщины к участию в конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей»
Сегодня 13:52
Сумские газовики будут брать предоплату за газ
Сегодня 13:46
Сумские пограничники получили новые авто и обновленную казарму (видео)
Сегодня 13:25
Сумчанам обещают обустроить места для выгула собак
Сегодня 13:21
Книгу про таємниці Майдану презентують у Сумах брати Капранови
Сегодня 13:18
В Сумах возле ЗАГСа устанавливают мини-альтанку для новобрачных
Сегодня 12:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.