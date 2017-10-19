Сумские экологи нашли нарушения в аграрной корпорации

Это - «Бурынский элеватор», «Сумской КХП», «Кролевецкий КХП». Основными нарушениями требований природоохранного законодательства, выявленных во время проверки являются: отсутствие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; не осуществление инструментально-лабораторных измерений параметров выбросов загрязняющих веществ стационарных источников, эффективности работы газоочистных установок, передвижных источников; нарушение правил технической эксплуатации установок очистки газа; неведение учета отходов по форме 1-ВТ «учет отходов и упаковочных материалов и тары»; показатель общего образования отходов на предприятии в 2015 и 2016 годах не рассчитан, что делает невозможным выяснение необходимости получения составления декларации об образовании отходов и составления растровых карт объектов образования отходов; также выявлено капельное загрязнения почвы отработанными маслами; размещение отходов в неустановленном месте.
К административной ответственности привлечено 11 лиц на общую сумму штрафов 2108 грн. Выдано предписание по устранению нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
На Сумщине началась Всеукраинская природоохранная операция «Новогодняя елка»....
В течение последних лет, начиная с осени 2014 года, в Госэкоинспекцию неоднократно поступали сообщения от граждан о неудовлетворительном состоянии озера...
КП «Горводоканал» в третий раз не допустило инспекторов Госэкоинспекции в Сумской области к проверке - на этот раз плановой....
Государственная экологическая инспекция в Сумской области в последнее время неоднократно получала жалобы обеспокоенных жителей г. Сумы на окраску воды в...
Государственной экологической инспекцией в Сумской области сегодня, 19 октября 2017 года, начата проверка ООО «Прогресс Трейд» по факту аварийной ситуации...