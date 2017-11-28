Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48257

Дворник обокрал школу, в которой работал

25-летний дворник соблазнился на телевизор, который похитил из складского помещения учебного заведения.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратился директор одного из учебных заведений района. Он сообщил, что при неизвестных обстоятельствах кто-то проник в складское помещение заведения и украл оттуда телевизор стоимостью около 500 гривен.

Во время осмотра места происшествия полицейские следов взлома не обнаружили. Поэтому предположили, что злоумышленники могли использовать копию ключа или сам оригинал. Из этого следовало, что к преступлению может быть причастен кто-то из работников заведения. Версию проверили и, как оказалось, не зря.

К исчезновению телевизора действительно оказался причастным 25-летний местный, работавший дворником в этом же заведении. Он признался в содеянном и пояснил, что в тот день ему доверили ключ от склада, чтобы он вместе с другим работником вынес оттуда доски. Находясь в помещении, подозреваемый заметил телевизор, стоявший там «без дела». Поэтому, не долго думая, решил его украсть, потому что дома свой сломался. Выбрав подходящий момент, когда напарник ушел по делам, злоумышленник быстро вынес телевизор и спрятал его за складом. А потом, после работы, вернулся за краденым и отнес прямо домой. Откуда, собственно, полицейские его и изъяли в ходе следственных действий.

Сейчас в отношении злоумышленника следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Теперь за содеянное молодому человеку грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Роменский район
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