На Сумщине нашли угнанный в Николаеве внедорожник

Оперативным сотрудникам Середина-Будского отделения полиции стала известна информация, что на территории одного из частных домохозяйств, недалеко государственной границы, хранится угнанный автомобиль. Действительно в гараже 38-летнего местного жителя находился внедорожник Toyota Land Cruiser Prado без соответствующих документов. Проверив номера агрегатов автомобиля по полицейской базе угнанных автомобилей, правоохранители установили, что транспортное средство было похищено в ноябре этого года в Николаеве.
Сейчас иномарка изъята и поставлена на штрафплощадку местного отделения полиции. Полицейские выясняют обстоятельства, при которых машина попала на территорию обслуживания Середина-Будского отделения полиции, и устанавливают всех лиц, причастных к незаконному завладению данным транспортным средством, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Шостке двое местных подростков похитили из сарая 41-летнего мужчины мопед....
С начала нынешнего года сотрудниками Середина-Будского отделения полиции было выявлено 20 фактов незаконного хранения наркотического вещества, изъято 1,5 кг каннабиса...
К 6 годам лишения свободы осужден мужчина, сбивший женщину и покинувший ее умирать на обочине....
На Серединабудщине 44-летний мужчина, считая, что бывший работодатель не в полной мере с ним рассчитался, похитил у последнего коня и...
На чужой мототранспорт соблазнился несовершеннолетний юноша, который уже попадал в поле зрения полиции за совершение подобного преступления....