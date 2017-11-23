На Сумщине нашли угнанный в Николаеве внедорожник Сотрудники Середина-Будского отделения полиции нашли во дворе местного жителя похищенный в Николаеве автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Оперативным сотрудникам Середина-Будского отделения полиции стала известна информация, что на территории одного из частных домохозяйств, недалеко государственной границы, хранится угнанный автомобиль. Действительно в гараже 38-летнего местного жителя находился внедорожник Toyota Land Cruiser Prado без соответствующих документов. Проверив номера агрегатов автомобиля по полицейской базе угнанных автомобилей, правоохранители установили, что транспортное средство было похищено в ноябре этого года в Николаеве.

Сейчас иномарка изъята и поставлена на штрафплощадку местного отделения полиции. Полицейские выясняют обстоятельства, при которых машина попала на территорию обслуживания Середина-Будского отделения полиции, и устанавливают всех лиц, причастных к незаконному завладению данным транспортным средством, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.