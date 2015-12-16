В Сумах возле ЗАГСа устанавливают мини-альтанку для новобрачных 12 декабря возле Заречного ЗАГСа (ул. Герасима Кондратьева, 146/1) начали установку металлической мини-альтанки.

Как объяснили в городском управлении архитектуры, инициатором обращения относительно установки малой архитектурной композиции стал один из местных депутатов, пишет 0542.ua.

Предполагается, что архитектурная форма предназначена для фотосессий молодоженов, а также с целью благоустройства города.

Стоимость данного объекта, судя по данным в системе «Прозорро» составила 100 тыс. грн.