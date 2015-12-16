В Сумах возле ЗАГСа устанавливают мини-альтанку для новобрачных

Как объяснили в городском управлении архитектуры, инициатором обращения относительно установки малой архитектурной композиции стал один из местных депутатов, пишет 0542.ua.
Предполагается, что архитектурная форма предназначена для фотосессий молодоженов, а также с целью благоустройства города.
Стоимость данного объекта, судя по данным в системе «Прозорро» составила 100 тыс. грн.
Главный архитектор Сумщины Олег Кривцов на своей странице в фейсбуке выложил проект реконструкции Альтанки....
Сегодня, 6 ноября, на аппаратном совещании в мэрии вновь обсуждали будущую реставрацию Альтанки....
Этот вопрос сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в мэрии поднял мэр Сум Александр Лысенко....
Мэр Сум Александр Лысенко отреагировал на критику горожан относительно запущенного состояния символа города - Альтанки в сквере Харитоненко....
20 декабря в Сумах впервые выступит пианист, ставший известным благодаря игре на баррикадах во время Майдана и получил имя Piano...