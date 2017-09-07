Книгу про таємниці Майдану презентують у Сумах брати Капранови Сьогодні, 13 грудня, брати Капранови презентують у Сумах книгу «Майдан. Таємні файли».

«Настав час отримати правду про Майдан, – каже письменник Віталій Капранов. – Адже парадокс у тому, що всі ми там були, та ніхто не знає істини. Не було такої людини, яка могла бачити всю картину одночасно, перебувати в Будинку профспілок, на Грушевського, на сцені Майдану, в Харкові та Донецьку під час штурму обладміністрацій. Вирішили зібрати свідчення тих, хто був у вирішальних точках у ключові моменти. Опитали більше півтора десятки людей».

У книгу увійшло 20 файлів журналістських сюжетів та розслідувань. Вона відповідає на питання: «Хто готував та фінансував Майдан?», «Коли це все почалося?», «Чому так багато людей вийшло?», «Хто готував російську весну?», «Хто стріляв у Нігояна?».

«Ми рік працювали над свідченнями. Ідею книги отримали під час роботи над програмою журналістських розслідувань «Брат за брата». Наша мета – бути неупередженими, ми не заангажовані політично. Не любимо владу. Адже на кожну оповідь свідка наводимо інформаційне повідомлення зі ЗМІ, яке нагадує та підтверджує наведений факт», – розповідають автори.

Захід відбудеться 13 грудня о 17.00 год у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці (вул. Героїв Сумщини, 10).