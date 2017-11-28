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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25175

Сумские пограничники получили новые авто и обновленную казарму (видео)

12 декабря в управлении Сумского пограничного отряда подразделениям охраны границы глава Госпогранслужбы Петр Цигикал вручил современные патрульные автомобили повышенной проходимости и открыл обновленное здание для персонала подразделений Сумского пограничного отряда.

Всего в подразделения отряда поступило 13 современных полноприводных автомобилей «Renault Duster». Кроме вручения техники, глава Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Петр Цигикал вместе с начальником Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины генерал-майором Сергеем Бидыло открыли здание казармы, перерезав символическую ленту.

«Сегодня мы открываем современное здание, где будут размещаться военнослужащие. Это здание это уже не какая-то старая казарма, как было раньше, а новейшее помещения, в котором можно жить в других бытовых условиях. Таких подразделений, которые прошли реконструкцию, уже много и работа направлена на социальную защиту пограничников будет продолжаться», - сказал глава пограничного ведомства. Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в реконструкции здания для персонала подразделений Сумского пограничного отряда.

При обустройстве здания в нем был достроен четвертый этаж. Все помещения оборудованы всем необходимым, созданы надлежащие комфортные условия для выполнения служебных обязанностей персоналом подразделений. Здание оснащено современным оборудованием, в том числе системой пожарной сигнализации и резервным источником питания.

Кроме этого, на территории управления отряда был проведен значительный комплекс ремонтных и восстановительных работ: установлена новейшая газовая котельная, проведено утепление фасадов административных зданий, установлены современные энергосберегающие окна, проведен ремонт служебных помещений, заменены сети водо-, электро-, газоснабжения, установлена ограда и уличное освещение.

Во время проведения торжественных мероприятий 14 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины награждены государственными и ведомственными поощрительными отличиями.

Право Пограничники
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