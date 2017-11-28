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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46177

Сумские газовики будут брать предоплату за газ

В счетах за газ, потребленный в ноябре, появилась новая графа – рекомендованный платеж.

Принятый Верховной Радой в ноябре Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» вводит начисления штрафных санкций – пени. Согласно новому закону, пеня может появиться при малейшем нарушении сроков платежа за коммунальные услуги и газ, ведь в законе предусмотрено, что проценты будут начисляться за каждый день неуплаты.

В связи с этим, поставщики газа в счетах для потребителей ввели новую графу – рекомендованный платеж на следующий месяц. Уплата рекомендованного платежа позволит потребителям избежать долгов за газ, а вместе с ними – начисление пени и штрафов.

При расчете рекомендованного платежа по каждому потребителю учитывают стоимость прогнозируемого потребления газа в следующем месяце. Прогнозируемое потребление газа рассчитывают, исходя из годового объема потребления, которое умножается на месячную долю (процент), установленную в приложении №1 в Кодекс ГРС для каждой группы потребления. Что касается группы потребления, то она определяется исходя из того, какие газовые приборы установлены и используются. Номер группы указанный в нижнем левом углу счета на оплату за газ, – сообщает пресс-служба ООО «Сумыгазсбыт».

Экономика Сумыгаз
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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