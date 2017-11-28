Сумские газовики будут брать предоплату за газ В счетах за газ, потребленный в ноябре, появилась новая графа – рекомендованный платеж.

Принятый Верховной Радой в ноябре Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» вводит начисления штрафных санкций – пени. Согласно новому закону, пеня может появиться при малейшем нарушении сроков платежа за коммунальные услуги и газ, ведь в законе предусмотрено, что проценты будут начисляться за каждый день неуплаты.

В связи с этим, поставщики газа в счетах для потребителей ввели новую графу – рекомендованный платеж на следующий месяц. Уплата рекомендованного платежа позволит потребителям избежать долгов за газ, а вместе с ними – начисление пени и штрафов.

При расчете рекомендованного платежа по каждому потребителю учитывают стоимость прогнозируемого потребления газа в следующем месяце. Прогнозируемое потребление газа рассчитывают, исходя из годового объема потребления, которое умножается на месячную долю (процент), установленную в приложении №1 в Кодекс ГРС для каждой группы потребления. Что касается группы потребления, то она определяется исходя из того, какие газовые приборы установлены и используются. Номер группы указанный в нижнем левом углу счета на оплату за газ, – сообщает пресс-служба ООО «Сумыгазсбыт».