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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1596

Полиция не нашла по месту регистрации «прокладку», которая за год выиграла на железной дороге более 300 млн грн

ООО «Украинская машиностроительная техника», которое за год натендерило в системе ПАО «Украинская железная дорога» больше 300 млн грн, фигурирует в двух уголовных делах.

Об этом пишет сайт «Zалізниця без корупції».

В марте 2017 года после публикации «Zbk» полиция по обращению СБУ открыла уголовное производство №42017201010000064 по признакам ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины, а именно хищения имущества и служебный подлог.

Во время проверки счетов фирмы было установлено, что только 20% полученных от железной дороги средств шли на закупку запчастей к подвижному составу. Остальные тратилась якобы на закупку бытовых товаров и пищевых продуктов.

Также следователи обнаружили, что «Украинская машиностроительная техника» отсутствует по месту регистрации и не имеет специализированного персонала для поставки запчастей к подвижному составу, тем более связанных с безопасностью движения.

«Украинская машиностроительная техника» зарегистрирована 29 августа 2016 года в Сумах по ул. Белопольское шоссе, 16 на директора Николая Хапуна из Каменского.

Через две недели после создания она пришла на тендер «Стрыйского вагоноремонтного завода» по автосцепкам подвижного состава и их запчастей ожидаемой стоимостью 3,26 млн грн и выиграла его.

В справке о материальной базе «Украинская машиностроительная техника» отмечала сканер, три компьютера, три телефона, 17 стульев и арендованное помещение площадью 42 кв. м.

Всего с октября 2016 года компания получила подрядов Дарницкого, Панютинского и Стрыйского вагоноремонтных заводов и филиала «ЦТС «Лиски» на 302,76 млн грн.

Кроме того, «Украинская машиностроительная техника» фигурирует в другом уголовном производстве №42017040000000041 от января 2017 года о возможном уклонении от уплаты налогов. Вместе с ней там упоминаются еще две фирмы, которые тоже записаны на жителей Каменского. Речь идет о Каменском ООО «Украинская большегрузная техника» Елены Ковалевой, Вадима Литвина и Сергея Сурова и полтавском ООО «Технорейлгруп» Николая Сагуйченка.

Всего исключительно на железной дороге «Технорейлгруп» выиграл тендеров на 209,05 млн грн, а «Украинский большегрузная техника» - на 24,4 млн грн. Последняя неоднократно проигрывала фирмам «Технорейлгруп» и «Украинская машиностроительная техника».

Право Коррупция Укрзалізниця
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