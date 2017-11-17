Полиция не нашла по месту регистрации «прокладку», которая за год выиграла на железной дороге более 300 млн грн

Об этом пишет сайт «Zалізниця без корупції».
В марте 2017 года после публикации «Zbk» полиция по обращению СБУ открыла уголовное производство №42017201010000064 по признакам ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины, а именно хищения имущества и служебный подлог.
Во время проверки счетов фирмы было установлено, что только 20% полученных от железной дороги средств шли на закупку запчастей к подвижному составу. Остальные тратилась якобы на закупку бытовых товаров и пищевых продуктов.
Также следователи обнаружили, что «Украинская машиностроительная техника» отсутствует по месту регистрации и не имеет специализированного персонала для поставки запчастей к подвижному составу, тем более связанных с безопасностью движения.
«Украинская машиностроительная техника» зарегистрирована 29 августа 2016 года в Сумах по ул. Белопольское шоссе, 16 на директора Николая Хапуна из Каменского.
Через две недели после создания она пришла на тендер «Стрыйского вагоноремонтного завода» по автосцепкам подвижного состава и их запчастей ожидаемой стоимостью 3,26 млн грн и выиграла его.
В справке о материальной базе «Украинская машиностроительная техника» отмечала сканер, три компьютера, три телефона, 17 стульев и арендованное помещение площадью 42 кв. м.
Всего с октября 2016 года компания получила подрядов Дарницкого, Панютинского и Стрыйского вагоноремонтных заводов и филиала «ЦТС «Лиски» на 302,76 млн грн.
Кроме того, «Украинская машиностроительная техника» фигурирует в другом уголовном производстве №42017040000000041 от января 2017 года о возможном уклонении от уплаты налогов. Вместе с ней там упоминаются еще две фирмы, которые тоже записаны на жителей Каменского. Речь идет о Каменском ООО «Украинская большегрузная техника» Елены Ковалевой, Вадима Литвина и Сергея Сурова и полтавском ООО «Технорейлгруп» Николая Сагуйченка.
Всего исключительно на железной дороге «Технорейлгруп» выиграл тендеров на 209,05 млн грн, а «Украинский большегрузная техника» - на 24,4 млн грн. Последняя неоднократно проигрывала фирмам «Технорейлгруп» и «Украинская машиностроительная техника».
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