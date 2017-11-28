Под Лебедином столкнулись «Пежо» и «девятка» Пытаясь обогнать на крутом подъеме грузовик, 22-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Ромны – Сумы - Юнаковка возле села Штеповка Лебедиського района. Как выяснили вызванные на место происшествия полицейские, 22-летний роменчанин, управляя легковым автомобилем ВАЗ-2109, пытался осуществить обгон грузовика на участке дороги, где установлен предупредительный знак «Осторожно подъем». Дорога была скользкая, из-за осадков прошедших накануне. К тому же, как оказалось, водитель ВАЗа не заменил на автомобиле колеса с летней резины на зимнюю. Совершая обгон, водитель заметил, что не успевает завершить маневр, ведь по встречной полосе быстро приближался «Пежо Партнер». Пытаясь предотвратить столкновение, роменчанин нажал на тормоза, но из-за мокрого асфальта и летней резины, потерял управление, и машину развернуло. Избежать столкновения двух автомобилей стало невозможно.

В результате ДТП пострадал один из двух пассажиров, которые находились в салоне ВАЗа. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в одного из медучреждений областного центра, где врачи обнаружили у него переломы и другие повреждения в нижней части тела.

Все транспортные средства помещены на штрафплощадку полицейского участка, а по факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и начала следствие.

Правоохранители обращаются ко всем автомобилистам и другим участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать превышения скорости на автодорогах, всегда при движении на дороге учитывать погодные условия и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.