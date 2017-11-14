Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 13 декабря по г. Сумі и области ожидается туман, видимость 200-500 м, в северной половине области налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.