Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий....
По информации Гидрометцентра, днем 6 декабря до конца суток по г. Сумы и области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с,...
По прогнозам Сумского областного центра по гидрометеорологии 6 декабря на территории г. Сумы и области будет ухудшение погодных условий: мокрый...
29 ноября в Сумской области местами гололед....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и...