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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2412

В Сумах судятся против реорганизации больниц

Отложено рассмотрение дела по иску к Сумскому областному совету о признании незаконными и отмене его решений.

В производстве Сумского окружного административного суда находится административное дело № 818/1887/17 по иску граждан Ф. и А. к Сумскому областному совету, третьи лица: Министерство здравоохранения Украины, Коммунальное учреждение Сумского областного совета «Сумской областной клинический психоневрологический диспансер им. А.В. Спивака» о признании незаконными и отмене решений Сумского областного совета седьмого созыва «О реорганизации коммунальных учреждений здравоохранения» и «О прекращении пользования и закрепление имущества общей собственности территориальных сел, поселков, городов области» от 24 ноября 2017 года.

В судебном заседании от 13 декабря 2017 года суд удовлетворил ходатайство об отложении рассмотрения дела, представленные от представителей истцов и ответчика, а также привлек к участию в деле в качестве третьих лиц: коммунальное учреждение Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница», коммунальное учреждение Сумской областного совета «Областная специализированная клиническая больница №2», коммунальное учреждение Сумского областного совета «областной наркологический диспансер».

Судебный процесс состоится 21 декабря 2017 в 14-00 в зале судебных заседаний №210.

Право Здравоохранение Реорганизация Сумской окружной административный суд
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