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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48193

На Сумщине ищут пропавшую ямпольчанку (фото)

Полиция Ямполя разыскивает без вести пропавшую гражданку Компаниец Марину Геннадиевну, 1983 г.р., жительницу пгт Ямполь, которая 3 декабря текущего года не вернулась домой.

11 декабря 2017 года в Ямпольского отделения полиции с заявлением об исчезновении Компаниец Марины Геннадиевны обратилась ее мать, у которой без вести пропавшая и проживала. По словам матери, в последнее время ее дочь стала злоупотреблять алкоголем, время от времени дома не ночевала и куда уходила - не сообщала. Последний раз женщину видели 3 декабря текущего года в городе Шостка на местном рынке.

Приметы пропавшей женщины: на вид 30-35 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие, лицо круглое.

Была одета в оранжевую пуховую куртку до колен, коричневые зимние кожаные сапоги, синие джинсы, темно-синюю кофту.

Полиция призывает всех граждан, кому известны какие-либо сведения о местонахождении пропавшей женщины, сообщить об этом в Ямпольское отделение полиции (по адресу улица Спасо-Преображенская, дом 15) и по телефонам: (05456) 2-12-60, 050-307-82-48; 096-747-46-71 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести Ямполь
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