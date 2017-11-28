В центре Сум женщина за рулем спровоцировала ДТП (видео) Авария произошла на перекрестке Покровской площади и улицы Героев Сумщины 13 декабря.

Женщина за рулем автомобиля «Ауди» с иностранной регистрацией, поворачивая в сторону Покровской площади с ул. Гагарина, нарушила ПДД и въехала в «Фольксваген Кади», пишет СТС.