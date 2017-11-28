Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09390

В центре Сум женщина за рулем спровоцировала ДТП (видео)

Авария произошла на перекрестке Покровской площади и улицы Героев Сумщины 13 декабря.

Женщина за рулем автомобиля «Ауди» с иностранной регистрацией, поворачивая в сторону Покровской площади с ул. Гагарина, нарушила ПДД и въехала в «Фольксваген Кади», пишет СТС.

Право Дтп
view counter

По тематике

Под Лебедином столкнулись «Пежо» и «девятка»
Сегодня 14:19

Под Лебедином столкнулись «Пежо» и «девятка»

Пытаясь обогнать на крутом подъеме грузовик, 22-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой....

В Сумах очередное ДТП с пассажирским автобусом
Вчера 14:25

В Сумах очередное ДТП с пассажирским автобусом

Авария произошла сегодня, 12 декабря на улице Металлургов в Сумах....

Вчера 12:21

В Глухове микроавтобус въехал в два припаркованные авто (видео)

11 декабря, примерно в 15:30, по ул. Киево-Московской в Глухове произошло ДТП....

11.12.2017 15:51

В центре Сум произошло ДТП со «скорой»

На Харьковском мосту столкнулись «Ford Transit» и карета «скорой»....

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП
11.12.2017 11:44

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП

Инспекторы получили сообщение о ДТП на улице Интернационалистов....

Новости

Програма новорічних заходів у Сумах
08.12.2017 12:55
Кто выиграет телевизор этой зимой?
30.11.2017 17:06
В Сумах відкрили пам’ятник всім загиблим за волю України
Сегодня 17:13
Сумские фискалы обнаружили псевдороссийскую медь на 5 миллионов
Сегодня 16:52
Полиция не нашла по месту регистрации «прокладку», которая за год выиграла на железной дороге более 300 млн грн
Сегодня 16:15
Пиротехники обезвредили два артснаряда времен войны
Сегодня 16:13
В центре Сум женщина за рулем спровоцировала ДТП (видео)
Сегодня 16:09
На Сумщине нашли угнанный в Николаеве внедорожник
Сегодня 15:49
В Конотопе задержали переселенцев, промышлявших аферами
Сегодня 15:30
В Сумах судятся против реорганизации больниц
Сегодня 15:24
Сумские пограничники поймали мехового контрабандиста
Сегодня 15:06
Плательщикам Сумщины возмещено почти 380 миллионов гривен НДС
Сегодня 14:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.