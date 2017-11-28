В центре Сум женщина за рулем спровоцировала ДТП (видео)

Женщина за рулем автомобиля «Ауди» с иностранной регистрацией, поворачивая в сторону Покровской площади с ул. Гагарина, нарушила ПДД и въехала в «Фольксваген Кади», пишет СТС.
Пытаясь обогнать на крутом подъеме грузовик, 22-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой....
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Инспекторы получили сообщение о ДТП на улице Интернационалистов....