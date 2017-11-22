Пиротехники обезвредили два артснаряда времен войны 12 декабря группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию артиллерийских снарядов калибров 122 и 152 мм времен Второй мировой войны.

Взрывоопасные предметы были обнаружены на территории Раменского и Недригайловского районов.

Первый артснаряд накануне нашел житель с. Репки Роменского района, собирая хворост в лесу. Опасная находка находилась всего в 90 м от жилых домов населенного пункта. Другой опасный предмет в с. Сакуниха Недригайловского района обнаружил местный житель в овраге на расстоянии 1 км от жилых домов.

Найденные боеприпасы специалисты изъяли и с соблюдением требований безопасности уничтожили путем подрыва.

По словам спасателей, в случае несанкционированного срабатывания данных снарядов радиус разлета осколков мог достигать 1200 м. Поэтому граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них предметов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».