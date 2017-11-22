Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1393

Пиротехники обезвредили два артснаряда времен войны

12 декабря группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию артиллерийских снарядов калибров 122 и 152 мм времен Второй мировой войны.

Взрывоопасные предметы были обнаружены на территории Раменского и Недригайловского районов.

Первый артснаряд накануне нашел житель с. Репки Роменского района, собирая хворост в лесу. Опасная находка находилась всего в 90 м от жилых домов населенного пункта. Другой опасный предмет в с. Сакуниха Недригайловского района обнаружил местный житель в овраге на расстоянии 1 км от жилых домов.

Найденные боеприпасы специалисты изъяли и с соблюдением требований безопасности уничтожили путем подрыва.

По словам спасателей, в случае несанкционированного срабатывания данных снарядов радиус разлета осколков мог достигать 1200 м. Поэтому граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них предметов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».

Право Пиротехники Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

На Сумщине обнаружили два устаревших боеприпаса
11.12.2017 15:09

На Сумщине обнаружили два устаревших боеприпаса

За минувшие сутки на территории области обнаружены два устаревших боеприпаса....

01.12.2017 15:43

Пиротехники уничтожили боеприпас времен Второй мировой войны

30 ноября в 15:30 пиротехнической группой Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) уничтожено устаревший...

29.11.2017 13:59

В Краснополье нашли мину времен Второй мировой войны

В 12:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в пгт Краснополье....

23.11.2017 13:01

Пиротехники уничтожили 4 устаревших боеприпаса

В течение 22 ноября пиротехническая группа Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) обезвредила 4...

22.11.2017 12:17

Пиротехники обезвредили авиабомбу

21 ноября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Липоводолинском и Тростянецком районах...

Новости

Програма новорічних заходів у Сумах
08.12.2017 12:55
Кто выиграет телевизор этой зимой?
30.11.2017 17:06
В Сумах відкрили пам’ятник всім загиблим за волю України
Сегодня 17:13
Сумские фискалы обнаружили псевдороссийскую медь на 5 миллионов
Сегодня 16:52
Полиция не нашла по месту регистрации «прокладку», которая за год выиграла на железной дороге более 300 млн грн
Сегодня 16:15
Пиротехники обезвредили два артснаряда времен войны
Сегодня 16:13
В центре Сум женщина за рулем спровоцировала ДТП (видео)
Сегодня 16:09
На Сумщине нашли угнанный в Николаеве внедорожник
Сегодня 15:49
В Конотопе задержали переселенцев, промышлявших аферами
Сегодня 15:30
В Сумах судятся против реорганизации больниц
Сегодня 15:24
Сумские пограничники поймали мехового контрабандиста
Сегодня 15:06
Плательщикам Сумщины возмещено почти 380 миллионов гривен НДС
Сегодня 14:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.