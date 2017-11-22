Пиротехники обезвредили два артснаряда времен войны

Взрывоопасные предметы были обнаружены на территории Раменского и Недригайловского районов.
Первый артснаряд накануне нашел житель с. Репки Роменского района, собирая хворост в лесу. Опасная находка находилась всего в 90 м от жилых домов населенного пункта. Другой опасный предмет в с. Сакуниха Недригайловского района обнаружил местный житель в овраге на расстоянии 1 км от жилых домов.
Найденные боеприпасы специалисты изъяли и с соблюдением требований безопасности уничтожили путем подрыва.
По словам спасателей, в случае несанкционированного срабатывания данных снарядов радиус разлета осколков мог достигать 1200 м. Поэтому граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них предметов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».
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