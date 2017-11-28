За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла 13 краж Четверо злоумышленников попались на кражах из гостей, двое на похищении наличности с банковских карточек и горюче-смазочных материалов, а еще четверо - «погорели» на кражах продуктов и металлических изделий.

Возвращаясь из гостей, 33-летний сумчанин прихватил с собой два чужих мобильных телефона. Еще один телефон, у отчима, украл 27-летний житель Конотопщины, а 27-летний житель Белополського района присвоил в гостях 200 гривен и банковскую карточку. Подобным образом похитил 300 гривен наличных у односельчанинаа другой 40-летний белопольчанин.

Три факта кражи с банковской карты потерпевшего на общую сумму более 20 000 гривен раскрыли конотопские правоохранители, а полицейские Тростянца разоблачили двух местных жителей 47 и 32 лет, которые подозреваются в похищении 300 литров дизтоплива с одного из госпредприятий.

На кражах металлических изделий попались 44-летний житель Липоводолинского района и 25-летний глуховчанин. Если первый вынес весь металл из чужого нежилого дома, то второй - с территории дачного хозяйства местного пенсионера.

Двух «магазинных» воров разоблачили полицейские в городе Сумы и Сумском районе. Если в Сумах 33-летний мужчина нанес ущерб торговому заведению на 323 гривны, похитив продукты питания, то 60-летний житель района «погорел» на краже циркуляционного насоса из местного магазина.

В полиции уже открыли соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.