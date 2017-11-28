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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52130

В Глухове задержали наркомана

Работники полиции разоблачили 30-летнего мужчину в хранении наркотиков.

К работникам Глуховского отдела полиции поступила информация о 30-летнем жителе соседней области, который в Глухове снимает квартиру и может хранить по нынешнему месту жительства наркотики. Работники полиции с разрешением на осмотр прибыли к подозреваемому домой.

«Когда полицейские вошли в квартиру, где жил мужчина, на кухне сразу увидели шприцы и посуду для приготовления опия ацетилированного, - комментирует Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - А в комнате, в вещах, нашли пакет с каннабисом и устройство для его употребления. Вероятные наркотики правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование».

Подозреваемому 30 лет. Мужчина уже имел за плечами судимости. Как пояснил он полицейским, в Глухове он временно. В свое время приехал сюда к любимой женщине, с которой недавно поссорился, и снял отдельную квартиру, где, собственно, и хранил дурман-зелье для своих нужд.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 УК Украины «Незаконное хранение наркотических средств», мужчине грозит до 3-х лет ограничения или лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Наркотики
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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