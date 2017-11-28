Сумские фискалы обнаружили псевдороссийскую медь на 5 миллионов Работники ГУ ГФС в Сумской области накрыли предприятие, которое проводило незаконные операции, связанные с подделкой документов.

Из Российской Федерации через таможенный пост «Великая Писаревка» Сумской таможни ГФС на таможенную территорию Украины был ввезен груз «Провод медный, провод углеродный покрытый медью» стоимостью 5,6 млн гривен весом 19 тонн.

Товар загружен в г. Белгород Российской Федерации. При этом никаких отметок на товаросопроводительных документах таможенных органов Российской Федерации нет.

Во время проверки документов сотрудники таможни совместно с работниками налоговой милиции обнаружили, что этот груз и транспортное средство находились на таможенной территории Украины и физически не могли находиться на территории другого государства. После вывоза за пределы таможенной территории Украины транспортное средство в Российскую Федерацию не ввозилось, а все время находился между пунктами пропуска.

Изложенные факты свидетельствуют, что директор автотранспортного предприятия внес ложные сведения об отправителе товара к документам, которые были представлены на таможенное оформление.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных статьей 483 Таможенного кодекса Украины.