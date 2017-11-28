Сегодня в Сумах футзальная вторая лига Сегодня, 14 декабря, в Cумах стартуют игры в группе 3 второй лиги чемпионата Украины по футзалу.

На паркете манежа СумГУ в 18:00 встретятся сумские «Технология» и «Lex VSK». По завершению этого матча начнется поединок между «FoodCenter» и «Nicmas» (ориентировочно в 19.30).

А в группе 2, где выступают три команды с Сумщины, пройдут игры уже второго тура. В Чернигове местная «Академия-ЧНТУ» будет принимать «Сумыхимпром-СДПУ». Матч начнется 15:30. В субботу, 16 декабря, в Ромнах «Рятувальник» встретится с «Локомотивом» из Конотопа. Напомним: в первом туре сумчане на своей площадке уступили «спасателям» со счетом 2:3, а конотопчане разгромили команду из Чернигова со счетом 8:2.