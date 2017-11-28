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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1250

Юстиция Сумщины помогла маленькому конотопчанину выехать за границу

В Конотопский районный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния за помощью обратились работники Службы по делам детей Конотопской райгосадминистрации, которые выступали в интересах мальчика, лишенного родительской опеки.

Ему представилась возможность провести каникулы за рубежом в США. Но в связи с наличием разногласий в документах при оформлении загранпаспорта - каникулы ребенка оказались под угрозой.

Специалисты юстиции Сумщины приложили максимальные усилия и, подключив коллег из других регионов, оперативно устранили разногласия в архивных документах отделов государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении данного ребенка. Благодаря этому был выдан правильный документ, на основании которого ребенок таки смог вовремя насладиться отдыхом в США, сообщает сайт управления юстиции в Сумской области.

Право Конотоп Юстиция
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