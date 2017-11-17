Сумчане перекрыли Харьковскую и Горького (обновляется) Сегодня, 13 декабря, жители домов, в которых "Сумыгаз" отключил газ, перекрыли ул. Харьковскую в районе остановки "Ул. Сергея Табалы".

Несколько десятков сумчан ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, перекрыв движение. Рядом стоят больше десятка троллейбусов, маршрутки и автомобили едут по вспомогательной дороге.

Патрульные перекрыли дорогу в районе перекрестка ул. Харьковская - ул. Прокофьева и пускают только маршрутки, заворачивая остальных.

Также стало известно, что сумчане с ул. Супруна пееркрыли дорогу на ул. Горького.

Также перекрыт пр. Лушпы. На проспекте замечены бойцы Нацгвардии.