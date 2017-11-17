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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:11737

Сумчане перекрыли Харьковскую и Горького (обновляется)

Сегодня, 13 декабря, жители домов, в которых "Сумыгаз" отключил газ, перекрыли ул. Харьковскую в районе остановки "Ул. Сергея Табалы".

СТС

Несколько десятков сумчан ходят по нерегулируемому пешеходному переходу,  перекрыв движение. Рядом стоят больше десятка троллейбусов,  маршрутки и автомобили едут по вспомогательной дороге. 

Патрульные перекрыли дорогу в районе перекрестка ул. Харьковская - ул. Прокофьева и пускают только маршрутки, заворачивая остальных.

Также стало известно, что сумчане с ул. Супруна пееркрыли дорогу на ул. Горького.

Также перекрыт пр.  Лушпы. На проспекте замечены бойцы Нацгвардии. 

Фото
  • Перекрытие на пр. Лушпы
  • Горького
Право Перекрытие дороги
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