Сумчане перекрыли Харьковскую и Горького (обновляется)

Несколько десятков сумчан ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, перекрыв движение. Рядом стоят больше десятка троллейбусов, маршрутки и автомобили едут по вспомогательной дороге.
Патрульные перекрыли дорогу в районе перекрестка ул. Харьковская - ул. Прокофьева и пускают только маршрутки, заворачивая остальных.
Также стало известно, что сумчане с ул. Супруна пееркрыли дорогу на ул. Горького.
Также перекрыт пр. Лушпы. На проспекте замечены бойцы Нацгвардии.
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