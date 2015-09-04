Четыре троллейбуса в проекте бюджета 2018: первые результаты борьбы сумчан за достойный транспорт В проект городского бюджета Сум 2018 были добавлены расходы на покупку четырех троллейбусов, следует из заявления члена общественной комиссии по бюджету Сумского горсовета Максима Корниенко, озвученного им на телеканале UA:Суми.

В эфире теледебатов по теме «Сумской бюджет 2018» 13 декабря Максим Корниенко сообщил о том, что после принятия государственного бюджета были внесены правки в проект городского бюджета, в результате которых бюджет развития на 2018 год возрос до 400 млн. грн, пишет transport.sumy.ua.

Также им были указаны основные пункты затрат данного проекта: 180 млн. грн. для расходов управления капитального строительства (среди которых 90 млн. грн. приходятся на статью «благоустройство города» без детализации; по словам члена общественной экспертной комиссии это в первую очередь «евродворы»), 55 млн. грн. предполагается для затрат департамента инфраструктуры по статье «благоустройство города», 35 млн. грн. — на капремонт домов и еще 30 млн. грн. — на капремонт лифтов. По словам Максима Корниенко, эти пункты затрат также не содержат детализации, а потому неизвестно, на какие объекты они могут пойти.

«20 млн. грн. предусмотрено для закупки троллейбусов. В сравнении с проектом бюджета от 20 ноября, где на это не было предусмотрено ни копейки, это как бы хорошо. Но, ориентируясь на последние закупки, это четыре троллейбуса (на последнем тендере в Сумах цена за один троллейбус составила 4,365 млн. грн., — прим.). Я так понимаю, что немного добавили на инфляцию. Но ведь программой предусмотрено закупку в 2018 году 10 (троллейбусов., — прим.), а в 2016-17 гг. было предусмотрено закупку 39, закуплено же лишь четыре. Хорошо, что на закупку троллейбусов обращается внимание, но ведь это смешно, имея такие ресурсы, закупать всего четыре троллейбуса», — рассказал Максим Корниенко.

На момент выхода данного материала обновленный проект бюджета не был опубликован на сайте горсовета. В проекте бюджета от 20 ноября размер бюджета развития составлял 292 млн. грн., и затрат на покупку новых троллейбусов за счет городской казны в нем не было предусмотрено.

Напомним, петиция о необходимости выполнения утвержденной Сумским горсоветом программы закупок троллейбусов, набравшая 526 подписей (в два раза больше, чем необходимо), получила отписку от власти, которая затем была обжалована ее автором Андреем Васиным. Также в Сумах был проведен флешмоб в поддержку массовой закупки троллейбусов.

16 декабря в малом сессионном зале Дома Советов (пл. Независимости, 2) в 10:00 начнутся общественные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год, на которых жители Сум смогут высказать, в том числе, свои предложения о закупке современного городского электротранспорта. Для участия в них необходимо будет зарегистрироваться, предъявив паспорт.