Патрульные задержали грабителя

Происшествие случилось на улице Ковпака. Стражи порядка получили сообщение о попытке проникновения в квартиру в многоэтажке.
Поднимаясь в квартиру, на лестничной площадке, инспекторы наткнулись на гражданина, который без сознания лежал на лестнице. К тому же 61-летний пенсионер имел многочисленные телесные повреждения. Инспекторы привели мужчину в себя, оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую.
В дальнейшем, во время обследования подъезда, полицейские обнаружили 30-летнего сумчанина, который будто пытался спрятаться от инспекторов. Во время общения с мужчиной, патрульные заметили, что на его руках следы крови. При этом, он пытался незаметно выбросить кошелек и ключи. Объяснить историю происхождения указанных предметов мужчина не смог.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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