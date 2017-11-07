Патрульные задержали грабителя Патрульные задержали мужчину, который вероятно причастен к нанесению телесных повреждений.

Происшествие случилось на улице Ковпака. Стражи порядка получили сообщение о попытке проникновения в квартиру в многоэтажке.

Поднимаясь в квартиру, на лестничной площадке, инспекторы наткнулись на гражданина, который без сознания лежал на лестнице. К тому же 61-летний пенсионер имел многочисленные телесные повреждения. Инспекторы привели мужчину в себя, оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую.

В дальнейшем, во время обследования подъезда, полицейские обнаружили 30-летнего сумчанина, который будто пытался спрятаться от инспекторов. Во время общения с мужчиной, патрульные заметили, что на его руках следы крови. При этом, он пытался незаметно выбросить кошелек и ключи. Объяснить историю происхождения указанных предметов мужчина не смог.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.