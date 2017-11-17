Водоканал сообщает об отключении воды

Из-за проведения восстановительных работ по ул. Перекопской, временно не получают услугу предприятия жители домов на этой улице (нечетная сторона), ул. Петропавловской (от № 52 до № 70), ул. Покровской (от № 2 до № 25), пл. Покровский, ул. А. Анищенко (№ 4).
Для устранения порыва на водосети по пр-ту М. Лушпы, 39, от водоснабжения отключены этот дом, а также д. № 39/1, № 39/2, № 47, № 49.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.
Сайт мэрии сообщает об аварийной ситуации в Центре первичной медико-социальной помощи №3....
КП «Горводоканал» сообщает о прекращении водоснабжения района Тимирязевка в Сумах....
КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва на территории Тополянская водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении водоснабжения в Сумах....