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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00208

В Сумах на линию выехал первый новый автобус большой пассажировместимости

Он будет курсировать по маршруту № 62 «Барановка - Аэропорт».

С конечной остановки «Аэропорт» недавно приобретенный автобус двинулся в 8:26 утра. Первыми его пассажирами стали городской голова Александр Лысенко, его заместитель Александр Журба, директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог и журналисты.

Глава Сум, лично проинспектировав комфорт автобуса, в который раз отметил: «Развитие транспорта - один из приоритетов городской власти. В соответствии с городской целевой (комплексной) программой развития городского пассажирского транспорта г. Сумы на 2016-2018 годы автопарк КП «Электроавтотранс» в следующем году будет пополняться новыми троллейбусами и автобусами. К тому же коммунальный транспорт значительно легче проконтролировать. Речь идет о соблюдении графика движения, качестве предоставления услуг».

К сожалению, он не упомянул, что в 2016 году город так и не смог купить ни одного троллейбуса из-за несостоявшихся тендеров. Как раз когда директором предприятия стал Виталий Однорог.

Один из 4 купленных по 3,8 млн грн автобусов будет курсировать вместо одного средней пассажировместимости на маршруте № 62 «Барановка - Аэропорт».

По остальным трем автобусам заканчивается процедура оформления паспортов маршрутов, временных договоров. Ориентировочно на линию они выйдут уже в конце следующей недели. Будут курсировать по маршруту «12 микрорайон - Автовокзал».

Общество Большие автобусы
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