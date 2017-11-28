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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0779

Пьяный сумчанин устроил аварию

Три админматериала: последствия хмельной ДТП на улице Ивана Харитоненко.

Двигаясь по улице Ивана Харитоненко, экипаж патрульной полиции заметил два поврежденных транспортных средства. Как выяснилось, 40-летний водитель Skoda Superb не придерживался безопасного интервала, после чего допустил столкновение с автомобилем Opel Vectra.

Проверяя документы и оформляя материалы ДТП, инспекторы заметили, что водитель-виновник имеет признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование зафиксировало у него 1,25 промилле алкоголя, к тому же мужчина не имел всех документов, которые должен иметь водитель транспортного средства.

Итогом оформленной ДТП стали 3 админматериала на водителя Skoda Superb, это: протоколы по ст. 124 (совершение ДТП), ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и постановление по ст. 126 (управление без необходимых документов) КоАП.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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