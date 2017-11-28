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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Белополье во время ликвидации пожара спасли бомжа

14 декабря в 6:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Ковпака в г. Белополье.

О пожаре сообщила соседка, которая, выгуливая собаку, заметила дым из дверей дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

До приезда подразделений оперативно-спасательной службы бездомный, который в последнее время жил в вышеупомянутом доме, пытался самостоятельно укротить пламя, но ему это сделать не удалось.

Уже через 6 минут после вызова прибыли пожарные и установили, что в доме образовалось сильное задымление. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели провели разведку и обнаружили у входной двери бездомного 1961 г.р. Мужчину вывели на свежий воздух на улицу и передали медикам. Во время тушения существовала угроза распространения огня на весь дом.

В 6:14 пожар был локализован, спасатели допустили дальнейшего его распространения, в 6:33 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждены диван. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожность при курении.

Общество Белополье Пожар
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