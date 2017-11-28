В Белополье во время ликвидации пожара спасли бомжа

О пожаре сообщила соседка, которая, выгуливая собаку, заметила дым из дверей дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.
До приезда подразделений оперативно-спасательной службы бездомный, который в последнее время жил в вышеупомянутом доме, пытался самостоятельно укротить пламя, но ему это сделать не удалось.
Уже через 6 минут после вызова прибыли пожарные и установили, что в доме образовалось сильное задымление. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели провели разведку и обнаружили у входной двери бездомного 1961 г.р. Мужчину вывели на свежий воздух на улицу и передали медикам. Во время тушения существовала угроза распространения огня на весь дом.
В 6:14 пожар был локализован, спасатели допустили дальнейшего его распространения, в 6:33 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара повреждены диван. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожность при курении.
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