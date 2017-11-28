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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41244

В Сумах планируют чистить Псел

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Почистить реку Псел в городе Сумы».

«Надо немедленно почистить реку Псел в городе Сумы!

Потому что она превращается в болото!» - лаконично писал автор петиции Баландин Борис Рудольфович.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция по очистке р. Псел, в пределах полномочий рассмотрена департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в проекте городского бюджета на 2018 год предусмотрены средства на проведение специальных мероприятий города Сумы по санитарному содержанию прибрежно-защитных полос (в том числе и р. Псел), ликвидации их засорения и захламления, очистка русел водных объектов от затопленной древесины и других отходов, образованных деятельностью людей».

Общество Очистка реки Петиция Псел
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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