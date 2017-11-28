В Сумах планируют чистить Псел Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Почистить реку Псел в городе Сумы».

«Надо немедленно почистить реку Псел в городе Сумы!

Потому что она превращается в болото!» - лаконично писал автор петиции Баландин Борис Рудольфович.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция по очистке р. Псел, в пределах полномочий рассмотрена департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в проекте городского бюджета на 2018 год предусмотрены средства на проведение специальных мероприятий города Сумы по санитарному содержанию прибрежно-защитных полос (в том числе и р. Псел), ликвидации их засорения и захламления, очистка русел водных объектов от затопленной древесины и других отходов, образованных деятельностью людей».