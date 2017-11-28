В Сумах планируют чистить Псел

«Надо немедленно почистить реку Псел в городе Сумы!
Потому что она превращается в болото!» - лаконично писал автор петиции Баландин Борис Рудольфович.
Ответ на электронную петицию:
«Ваша электронная петиция по очистке р. Псел, в пределах полномочий рассмотрена департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.
Сообщаем, что в проекте городского бюджета на 2018 год предусмотрены средства на проведение специальных мероприятий города Сумы по санитарному содержанию прибрежно-защитных полос (в том числе и р. Псел), ликвидации их засорения и захламления, очистка русел водных объектов от затопленной древесины и других отходов, образованных деятельностью людей».
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать площадку для собак в г.Сумы»....
Получила ответ городских властей онлацн-петиция «Сквер на перекрестке Лушпы – Харьковской»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Дорога между ул. Прокофьева и Пришибской площадью»...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Троллейбусы по маршруту 12-й микрорайон – Аэропорт»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Оптимизировать пешеходное движение между «Макдональдсом» и ун. «Киев»....