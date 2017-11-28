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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20246

В Сумах будут искать средства на ремонт дорог на Луке и Химгородке

Получили ответы городских властей онлайн-петиции «Жители района Лука просят отремонтировать дорогу на улице Партизанская» и «Дорога на ул. Нижнесыроватская ооочень в ужасном состоянии, требующая ремонта».

«На улице Партизанская находятся как минимум 115 домов, в каждом доме живут дети, которые ежедневно идут в школу, в детские садов, а взрослые - на работу по дороге без асфальтового покрытия и пешеходных дорожек. Жители улицы и примыкающих переулков просят выделить средства в 2018 году и капитально отремонтировать дорогу и обустроить водоотводные сооружения. Очень ждем ответа!», - писала автор петиции Колисниченко Марина Геннадиевна.

«Уважаемые сумчане и жители этой улицы, вы сами видите: какое положение дороги на улице Нижнесыроватская, поэтому давайте проголосуем за то, чтобы наконец отремонтировали полностью дорогу (начиная от ул. Харьковская и заканчивая ул. Богуна). Как мы видим, надеяться на «Флагман», нет смысла, который отстроил дом, а делать дорогу, которую они обещали - не хочет. По этой улице, поднимаясь от ул. Харьковской, можно не только ноги сломать, но и голову да и все остальное!!!» - писал автор петиции Расенко Олег Иванович.

Ответы на электронные петиции практически идентичные, разве что меняется название улицы:

«По предоставленной информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, управление будет обращаться к главе постоянной комиссии по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики Сумской совета, в департамент финансов, экономики и инвестиций Сумского городского совета и к депутатскому корпусу Сумского городского совета о выделении средств на проведение капитального ремонта дороги по ул. Партизанская (Нижнесыроватская). При положительном решении вопроса и соответствующем финансировании работы будут выполнены в 2018 году».

Общество Петиция Ремонт дорог
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