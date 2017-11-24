У Сумах пройде лекція громадянина світу «Як розвинути "бажання віддавати" в своїй громаді?» 18 грудня в Розумному хабі відбудеться відкрита лекція професора Медані П. Бхандарі (США).

На ній будуть говорити про:

– Що таке “бажання віддавати”?

– Як створити середовище, яке сприяє бажанню віддавати?

– Чому це важливо для громади і нашого спільного життя на одній території?

Професор Медані Бхандарі – це людина:

– Що відвідала 100 країн і Україна стала для нього 101-ю

– В 9 років створила свою громадську організацію в Непалі

– Яка відчуває себе громадянином світу

Лекція відбудеться 18-го грудня о 18:30 в Розумному хабі (Кузнечан, 2, 2 поверх) та буде супроводжуватися перекладом.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням bit.ly/pay_sumy

Захід організовано Центр Соціального Партнерства та Місто розумних в рамках проекту "Нам тут жити".