У Сумах пройде лекція громадянина світу «Як розвинути "бажання віддавати" в своїй громаді?»

На ній будуть говорити про:
– Що таке “бажання віддавати”?
– Як створити середовище, яке сприяє бажанню віддавати?
– Чому це важливо для громади і нашого спільного життя на одній території?
Професор Медані Бхандарі – це людина:
– Що відвідала 100 країн і Україна стала для нього 101-ю
– В 9 років створила свою громадську організацію в Непалі
– Яка відчуває себе громадянином світу
Лекція відбудеться 18-го грудня о 18:30 в Розумному хабі (Кузнечан, 2, 2 поверх) та буде супроводжуватися перекладом.
Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням bit.ly/pay_sumy
Захід організовано Центр Соціального Партнерства та Місто розумних в рамках проекту "Нам тут жити".
Сьогодні, 14 грудня, о 18:00 у вільному просторі «Розумний Хаб» відбудеться перфоменс-презентація нової книги: «В.І.Н.» (Вибору іншого немає) письменника, музиканта,...
У неділю, 10 грудня, в Розумному хабі відбудеться workshop з е-врядування....
До Дня Гідності 9 грудня в м. Суми відбудуться міні-лекції (по 30 хвилин)....
У суботу, 9 грудня в розумному хабі відбудеться відкрита лекція про Big Data....
25 листопада у Сумах відбудеться Форум Активних Громадян....