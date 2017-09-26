У Суми їде Валентин Терлецький Сьогодні, 14 грудня, о 18:00 у вільному просторі «Розумний Хаб» відбудеться перфоменс-презентація нової книги: «В.І.Н.» (Вибору іншого немає) письменника, музиканта, засновника рок-гурту «Декаданс» (м. Запоріжжя) Валентина Терлецького.

Музична імпровізація з грою на гітарі. Адреса: вул. Кузнечна, 2, 2 поверх. Організотори: Благодійна організація «Грамадський Фонд «Суми», художня галерея «Наша».