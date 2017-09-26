У Суми їде Валентин Терлецький

Музична імпровізація з грою на гітарі.
Адреса: вул. Кузнечна, 2, 2 поверх.
Організотори: Благодійна організація «Грамадський Фонд «Суми», художня галерея «Наша».
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