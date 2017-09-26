Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13150

У Суми їде Валентин Терлецький

Сьогодні, 14 грудня, о 18:00 у вільному просторі «Розумний Хаб» відбудеться перфоменс-презентація нової книги: «В.І.Н.» (Вибору іншого немає) письменника, музиканта, засновника рок-гурту «Декаданс» (м. Запоріжжя) Валентина Терлецького.

Музична імпровізація з грою на гітарі.

Адреса: вул. Кузнечна, 2, 2 поверх.

Організотори: Благодійна організація «Грамадський Фонд «Суми», художня галерея «Наша».

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Досуг Презентация книги Розумний хаб
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Вчера 13:18

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Сьогодні, 13 грудня, брати Капранови презентують у Сумах книгу «Майдан. Таємні файли»....

У Сумах розкажуть про електронне врядування
08.12.2017 08:58

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Сумчан запрошують на Форум активних громадян
24.11.2017 17:44

Сумчан запрошують на Форум активних громадян

25 листопада у Сумах відбудеться Форум Активних Громадян....

Чи здатне мистецтво змінювати міську культуру?
26.09.2017 10:30

Чи здатне мистецтво змінювати міську культуру?

Відкрита лекція на цю тему відбудеться сьогодні, 26 вересня, у Розумному хабі....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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