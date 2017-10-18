Как сумские остановки готовы к зиме? (фото)

«Итак, состояние остановок, подготовка к зиме... Харьковская, Мясокомбинат, одна из крупнейших остановок в Сумах», - прокомментировал он свои фото в фейсбуке.
Мэр Сум Александр Лысенко дал своим замам три дня на проверку частных жэков....
Главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко о готовности дорог Сумщины к зимнему периоду во время аппаратного совещания докладывал начальник Службы автомобильных...
Патрульная полиция провела осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов в городе Сумы....
Служба автодорог в Сумской области сообщает, что дорожные хозяйства Сумщины ведут активную подготовку к содержанию в надлежащем состоянии автодорог в...
Сегодня, 18 октября, члены исполкома проголосовали за увеличение числа остановок общественного транспорта....