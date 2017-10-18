Как сумские остановки готовы к зиме? (фото) Член общественной комиссии по транспорту Владимир Дворниченко показал остановку общественного транспорта «Крестовоздвиженская церковь» (мясокомбинат).

«Итак, состояние остановок, подготовка к зиме... Харьковская, Мясокомбинат, одна из крупнейших остановок в Сумах», - прокомментировал он свои фото в фейсбуке.