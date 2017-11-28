Сумчане начали ложиться под колеса газовиков (фото) Сегодня утром «Сумыгаз» перекрыл подачу газа в дом №45 по улице Холодногорской.

Против воли проживающих в доме планировали установить общедомовой счетчик. Не выпуская машину газовиков и требуя вернуть газ, одна из женщин легла под колеса автомобиля, пишет СТС.