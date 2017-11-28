Сумчане начали ложиться под колеса газовиков (фото)

Против воли проживающих в доме планировали установить общедомовой счетчик.
Не выпуская машину газовиков и требуя вернуть газ, одна из женщин легла под колеса автомобиля, пишет СТС.
14 декабря состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....
В счетах за газ, потребленный в ноябре, появилась новая графа – рекомендованный платеж....
В ПАО «Сумыгаз» обсуждали сложившуюся ситуацию в Сумах с установкой общедомовых и индивидуальных счетчиков на газ....
Сегодня, 11 декабря, около 17.30 жители ул. Заливной устроили акцию протеста из-за отключения в их домах газоснабжения....
Сегодня, 8 декабря, сотрудники ПАО «Сумыгаз» собирались ставить общедомовой счетчик по ул. Прокофьева, 10....