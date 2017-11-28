В Сумах созывают внеочередную сессию из-за «Сумыгаза»

В повестке дня один вопрос - «О критической ситуации в поставках природного газа населению города».
Место проведения - сессионный зал Дома Советов (площадь Независимости, 2).
Начало - 16:00.
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