Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5912

На Сумщине ловят нелегальных елкорубов

Полиция области предостерегает граждан от несанкционированной вырубки хвойных насаждений.

С началом периода новогодних и рождественских праздников в области зафиксированы первые случаи незаконного вырубки елей, сосен и других хвойных деревьев. Правоохранители проводят комплекс мероприятий по сохранению насаждений хвойных деревьев и призывают граждан воздержаться не только от самостоятельной «охоты» за новогодними красавицами, но и от приобретения растений, на которых нет соответствующей маркировки и документации.

Чтобы не допустить несанкционированных вырубок молодых хвойных деревьев в полиции разработан целый комплекс предупредительных мероприятий. В частности, налажено взаимодействие с представителями Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Из числа егерей, охотоведов и работников полиции созданы совместные мобильные группы, которые проводят проверку лесных массивов и автомобильного транспорта. Приближены к лесопарковым зонам, хвойным лесным массивам, путям возможного передвижения с хвойными породами деревьев автомобильного транспорта маршруты очередных нарядов патрульной полиции, групп «быстрого реагирования», автопатрулей и т.п.

Ежесуточно на эти цели привлекается около 40 сотрудников полиции. На сегодня совместно с представителями лесного хозяйства проведено уже 2 рейда, в результате которых изъято 251 хвойное дерево. По предварительным подсчетам, незаконной вырубкой нанесен ущерб государству на сумму около 13000 гривен, поэтому, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с требованиями Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Работники полиции призывают граждан не вырубать молодые хвойные растения и не калечить взрослые деревья, обламывая верхушки, нижние ветви или верхние ветви.

Правоохранители напоминают: покупать новогодние красавицы следует только те, которые имеют маркировку соответствующим штрих-кодом, и реализуются исключительно в определенных для их продажи местах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Вырубка деревьев Елки
view counter

По тематике

12.12.2017 17:55

На Сумщине будут штрафовать за нелегальные елки

На Сумщине началась Всеукраинская природоохранная операция «Новогодняя елка»....

08.12.2017 14:52

Сумские лесхозы начали елочную кампанию

Продажа новогодних деревьев осуществляется в специально определенных местах - елочных базарах, оборудованных на базе центральных усадеб лесхозов и лесничеств каждого...

В Сумах срубили ивы в детском парке
01.12.2017 13:32

В Сумах срубили ивы в детском парке

Сегодня, 1 декабря в детском парке «Сказка» срубили ивы вокруг одного из озер....

22.11.2017 14:27

В Сумах утвердили места продажи елок и новогодних украшений

Сегодня, 22 ноября, на заседании исполкома Сумского горсовета обсуждали вопросы организации продажи новогодних украшений и елок....

05.07.2017 14:14

В Кролевце за незаконную вырубку деревьев задержали браконьера

В Кролевецком районе местный житель незаконно срубил три сосны. Полиция уже открыла уголовное производство за незаконную порубку леса и начала...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.