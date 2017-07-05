На Сумщине ловят нелегальных елкорубов Полиция области предостерегает граждан от несанкционированной вырубки хвойных насаждений.

С началом периода новогодних и рождественских праздников в области зафиксированы первые случаи незаконного вырубки елей, сосен и других хвойных деревьев. Правоохранители проводят комплекс мероприятий по сохранению насаждений хвойных деревьев и призывают граждан воздержаться не только от самостоятельной «охоты» за новогодними красавицами, но и от приобретения растений, на которых нет соответствующей маркировки и документации.

Чтобы не допустить несанкционированных вырубок молодых хвойных деревьев в полиции разработан целый комплекс предупредительных мероприятий. В частности, налажено взаимодействие с представителями Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Из числа егерей, охотоведов и работников полиции созданы совместные мобильные группы, которые проводят проверку лесных массивов и автомобильного транспорта. Приближены к лесопарковым зонам, хвойным лесным массивам, путям возможного передвижения с хвойными породами деревьев автомобильного транспорта маршруты очередных нарядов патрульной полиции, групп «быстрого реагирования», автопатрулей и т.п.

Ежесуточно на эти цели привлекается около 40 сотрудников полиции. На сегодня совместно с представителями лесного хозяйства проведено уже 2 рейда, в результате которых изъято 251 хвойное дерево. По предварительным подсчетам, незаконной вырубкой нанесен ущерб государству на сумму около 13000 гривен, поэтому, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с требованиями Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Работники полиции призывают граждан не вырубать молодые хвойные растения и не калечить взрослые деревья, обламывая верхушки, нижние ветви или верхние ветви.

Правоохранители напоминают: покупать новогодние красавицы следует только те, которые имеют маркировку соответствующим штрих-кодом, и реализуются исключительно в определенных для их продажи местах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.