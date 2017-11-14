Сумчан предупреждают о тумане Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 15 декабря, в Сумах и области сохранится туман.

Ночью и днем будет облачно, небольшие осадки, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха по городу в течение суток составит 3-5 С тепла. Ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м.