«Сумыпастранс» проиграл суд по повышению тарифов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Александр Соколов, выложивший постановление суда.
«Сегодня, 14 декабря 2017 года Заречный суд (судья Сидоренко А.П.) удовлетворил мой иск и признал незаконными решения исполкома об установлении тарифа 4 грн. для перевозчика "Сумыпастранс".
Маршруты #: 1, 14, 15, 16, 18, 23, 52, 56, 61.
Решение вступит в силу через 10 дней, если городская власть и перевозчик не подадут апелляцию.
Но, как мы знаем, Лысенко в сговоре с перевозчиками на ближайшем исполкоме собирается принять новое решение о поднятии стоимости проезда.
Борьба продолжается!» - написал он.
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