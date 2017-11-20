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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39183

«Сумыпастранс» проиграл суд по повышению тарифов

Очередной сумской перевозчик проиграл суд сумским активистам.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Александр Соколов, выложивший постановление суда.

«Сегодня, 14 декабря 2017 года Заречный суд (судья Сидоренко А.П.) удовлетворил мой иск и признал незаконными решения исполкома об установлении тарифа 4 грн. для перевозчика "Сумыпастранс".

Маршруты #: 1, 14, 15, 16, 18, 23, 52, 56, 61.

Решение вступит в силу через 10 дней, если городская власть и перевозчик не подадут апелляцию.

Но, как мы знаем, Лысенко в сговоре с перевозчиками на ближайшем исполкоме собирается принять новое решение о поднятии стоимости проезда.

Борьба продолжается!» - написал он.

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Право Александр Соколов Маршрутки Повышение тарифов Подорожание проезда Сумыпастранс
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