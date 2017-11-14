Дело об убитой собаке повторно рассматривают в суде (видео) В Заречном районном суде г. Сумы начали слушать дело по существу в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве собаки.

Произошло это в Сумах в марте этого года на Химгородке. Дело рассматривают повторно: 7 ноября Апелляционный суд области отменил решение первой инстанции - об аресте обвиняемого на три месяца, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Своими умышленными противоправными действиями, которые выразились в жестоком обращении с животными Сыч Александр Николаевич совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животными», - зачитала прокурор Сумской местной прокуратуры Наталья Баулина.

Потерпевшая в этом деле - Оксана Иов. Она доставляла в клинику раненную собаку. Сегодня женщина подала гражданский иск - о моральном возмещении. Суд постановил: «Признать Иов Оксану Алексеевну гражданским истцом в данном уголовном производстве, а ответчика Сыча Александра Николаевича гражданским ответчиком», - говорит Ирина Климашевская, судья Заречного районного суда г.Сумы.

Ответчику, по процедуре, предоставили время для ознакомления с гражданским иском. После этого, его объявят в суде. Следующее судебное заседание назначено на 26 декабря.