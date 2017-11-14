Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1970

Дело об убитой собаке повторно рассматривают в суде (видео)

В Заречном районном суде г. Сумы начали слушать дело по существу в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве собаки.

Произошло это в Сумах в марте этого года на Химгородке. Дело рассматривают повторно: 7 ноября Апелляционный суд области отменил решение первой инстанции - об аресте обвиняемого на три месяца, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Своими умышленными противоправными действиями, которые выразились в жестоком обращении с животными Сыч Александр Николаевич совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животными», - зачитала прокурор Сумской местной прокуратуры Наталья Баулина.

Потерпевшая в этом деле - Оксана Иов. Она доставляла в клинику раненную собаку. Сегодня женщина подала гражданский иск - о моральном возмещении. Суд постановил: «Признать Иов Оксану Алексеевну гражданским истцом в данном уголовном производстве, а ответчика Сыча Александра Николаевича гражданским ответчиком», - говорит Ирина Климашевская, судья Заречного районного суда г.Сумы.

Ответчику, по процедуре, предоставили время для ознакомления с гражданским иском. После этого, его объявят в суде. Следующее судебное заседание назначено на 26 декабря.

Право Жестокое обращение
view counter

По тематике

22.11.2017 10:57

Суд повторно рассмотрит дело убийцы собаки (видео)

В суде повторно будут слушать дело в отношении сумчанина, обвиняемого в убийстве собаки....

15.11.2017 11:54

На улице Миргородской в Сумах отравили 6 собак (видео)

На улице Миргородской в Сумах обнаружили шесть трупов бездомных собак....

14.11.2017 09:59

Сумчанку, которая хочет запретить зверинцы и животных в цирках, пригласили в мэрию

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить деятельность перевозочных зверинцев и использование животных в программе цирка на территории города Сумы»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.